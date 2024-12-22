ضبط سائق إحدى شركات النقل الذكي تحرش بسيدة في الزاوية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات بمنطقة الزاوية.

ضبط سائق احدى شركات النقل الذكي تحرش بـ سيدة في الزاوية

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما السيارة رفقته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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