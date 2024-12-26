الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكى لاتهامه بالتحرش بإحدى السيدات، 15 يوما على ذمة التحقيق


وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث  بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة رفقته.


وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على  النيابة العامة

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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