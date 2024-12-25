الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان

وزير الخارجية الايراني،
وزير الخارجية الايراني، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن سوريا تواجه مستقبلا غامضا بعد الإطاحة مؤخرا بالرئيس السوري بشار الأسد الذي حكم بلاده لفترة طويلة.

 

عراقجي: سوريا تواجة مستقبلا غامضًا بعد سقوط الأسد

وقال عراقجي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن  للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك".

وأوضح عراقجي بأن "من يعتقدون حاليا بتحقيق انتصارات مؤكدة، لا ينبغي لهم أن يفرحوا قبل الأوان.

وتأتي تصريحات عراقجي بعد أن رفض وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني تحذيرات مماثلة وجهها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وكان خامنئي  قال، في كلمة ألقاها خلال حفل ديني في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأحد، إنه يتوقع تجدد المقاومة من جانب السوريين ضد القيادة الجديدة في البلاد.

 

وزير الخارجية السوري الجديد يحذر من نشر الفوضى 

ومن جانبه حذر وزير الخارجية السوري الجديد  إيران من مغبة نشر الفوضى في بلاده.

وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة البلاد".

وأضاف الشيباني "نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك مسؤولية تداعيات التصريحات الأخيرة".

ووجه سقوط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة ضربة قوية لإيران، وكان الأسد يعتبر لاعبا استراتيجيا مهما في محور المقاومة الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل،  كانت سوريا بمثابة ممر لتسليم الأسلحة الإيرانية إلى جماعة حزب الله في لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعد حسن الشيباني الرئيس السوري الرئيس السوري بشار الأسد إيران بشار الأسد سقوط نظام الأسد سوريا طهران

مواد متعلقة

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

ضمنهم وزير الدفاع، وفد من 5 وزراء أتراك يزور سوريا

سوريا تعتزم مطالبة إيران بتعويض 300 مليار دولار أمام المحكمة الدولية

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر: أتمنى أشوفه تاني وألقي عليه قصيدة جديدة (فيديو وصور)

تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته

وزير الخارجية الإيراني للسوريين: لا تفرحوا قبل الأوان

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط

منوعات

المزيد

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

الأزهر: ادعاء معرفة الغيب حرام شرعًا.. واستضافة المنجمين على الفضائيات ترسيخ للخرافات

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية