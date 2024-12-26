الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تكثيف المساحات الخضراء بمحيط معبد الكرنك

أثناء التشجير
أثناء التشجير

 أجرى اللواء علي الشرابي  رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال زيادة المسطحات الخضراء بشارع سلمي سليم بطول حوالى 1 كم تقريبًا الذي يعد أحد أهم شوارع الأقصر، نظرا لكونه مدخلًا لمعبد الكرنك، وذلك بعد رفع كفاءته بإعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية.

 

استمرار أعمال التشجير في الأقصر 

 وأوضح الشرابى، أنه تم زراعة العديد من الشتلات والأشجار بالشارع والتي تشتمل على 46 نخيل كوكس أطوال 5 أمتار، 80 جهنمية جلابرا 2م، 80 ريكوفاليم كبير، 80 كف مريم كبير، 600 صبار أوفربيا، والدرانتا والانتيرا للمحددات، 250 بنت القنصل حمراء، إلى جانب أعمال الديكور.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء بطريق المسار السياحي والميادين والشوارع بمدينة الأقصر.

 

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالى نجع جودة لتركيب إنترلوك في محيط لمسجد النور

 وفي سياق آخر، أوضح الشرابي أنه في إطار التواصل الفوري مع المواطنين والاستجابة الفورية مطالبهم استجاب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لمطالب أهالى نجع جودة بتركيب بلاط إنترلوك في المنطقة المحيطة لمسجد النور.

وقام الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمسجد النور بنجع جوده للبدء في أعمال تركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، موضحًا أن محافظ الأقصر وجه بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية ونشر الشعور بالرضا بين المواطنين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر رئيس مدينة الاقصر معابد الكرنك المسار السياحي الكرنك التشجير

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا (صور)

رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة المقاعد بكورنيش النيل (صور)

والد الطفل الباكي بالأقصر لـ فيتو: ابني قطع مسافة 40 كيلو لحضور الحفل وشيخ الأزهر جبر بخاطره

ما تحملش دموعه، القصيدة التي أوقف شيخ الأزهر مراسم الافتتاح لسماع الطفل الباكي بالأقصر (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة مستشار الملك حمد للشئون الثقافية

منوعات

المزيد

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

32 جنيهًا سعر السكر اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معايير مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية