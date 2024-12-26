رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تكثيف المساحات الخضراء بمحيط معبد الكرنك

أجرى اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال زيادة المسطحات الخضراء بشارع سلمي سليم بطول حوالى 1 كم تقريبًا الذي يعد أحد أهم شوارع الأقصر، نظرا لكونه مدخلًا لمعبد الكرنك، وذلك بعد رفع كفاءته بإعادة أعمال تركيب الإنترلوك وترميم البلدورات بالمونة الأسمنتية.

استمرار أعمال التشجير في الأقصر

وأوضح الشرابى، أنه تم زراعة العديد من الشتلات والأشجار بالشارع والتي تشتمل على 46 نخيل كوكس أطوال 5 أمتار، 80 جهنمية جلابرا 2م، 80 ريكوفاليم كبير، 80 كف مريم كبير، 600 صبار أوفربيا، والدرانتا والانتيرا للمحددات، 250 بنت القنصل حمراء، إلى جانب أعمال الديكور.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المسطحات الخضراء بطريق المسار السياحي والميادين والشوارع بمدينة الأقصر.

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب أهالى نجع جودة لتركيب إنترلوك في محيط لمسجد النور

وفي سياق آخر، أوضح الشرابي أنه في إطار التواصل الفوري مع المواطنين والاستجابة الفورية مطالبهم استجاب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لمطالب أهالى نجع جودة بتركيب بلاط إنترلوك في المنطقة المحيطة لمسجد النور.

وقام الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بجولة تفقدية لمسجد النور بنجع جوده للبدء في أعمال تركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، موضحًا أن محافظ الأقصر وجه بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمنطقة طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية ونشر الشعور بالرضا بين المواطنين.

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