الخميس 26 ديسمبر 2024
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رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة المقاعد بكورنيش النيل (صور)

أثناء أعمال الصيانة
أثناء أعمال الصيانة

تابع اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بـكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشى السياحي بطول حوالى 1700 م تقريبًا.

الأقصر تواصل صيانة البرجولات على كورنيش النيل 


وأوضح الشرابى أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر تجري أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، مشيرًا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

 

وأكد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة أنه تم الانتهاء تمامًا من أعمال الصيانة ورفع كفاءة  لعدد 6 برجولات بدءًا من أمام مبنى فندق إيتاب وصولًا حتى مبنى ديوان عام المحافظة، وتجري الآن أعمال الدهانات برش طبقة السيلر كبطانة، وجاري العمل بأقصى جهد ممكن لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية.

 

 

 

 

 

 

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