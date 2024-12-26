قطع في الشريان وجرح غائر، نتيجة مناظرة النيابة لجثة قتيل المرج

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مقتله على يد عاطل بعد خطفه وتعذيبه في منطقة المرج أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه.

وأضافت المناظرة أن الجثة عثر بها على جرج غائر ناتج عن طعنة نافذة بمنطقة القلب أدت إلى قطع في الشريان ونزيف، مما أسفر عن الوفاة.



كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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