الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قطع في الشريان وجرح غائر، نتيجة مناظرة النيابة لجثة قتيل المرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشفت مناظرة  نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مقتله على يد عاطل بعد خطفه وتعذيبه في منطقة المرج أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه. 

وأضافت المناظرة أن الجثة عثر بها على جرج غائر ناتج عن طعنة نافذة بمنطقة القلب أدت إلى قطع في الشريان ونزيف، مما أسفر عن الوفاة.

كانت مباحث قسم شرطة المرج  تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

تأييد براءة المتهمة بقتل ابنها في الزقازيق وإيداعها مصحة نفسية

اليوم، الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بأوامر روحانية

الإعدام لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات

ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

تحذير من الأمطار والرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

اليوم، آخر اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024

أخبار مصر: أحمد عز ينتقد الحكومة في أول ظهور له، إعلان نتيجة كلية الشرطة، عقد ضخم لـ صلاح مع ليفربول، قصة بيع كلية الفنون التطبيقية

منوعات

المزيد

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

32 جنيهًا سعر السكر اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية