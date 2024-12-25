الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

استدعاء شهود العيان في مقتل شاب على يد عاطل بالمرج

استدعاء شهود العيان
استدعاء شهود العيان في مقتل شاب على يد عاطل بالمرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء شهود العيان في واقعة مقتل شاب على يد عاطل بعد خطفه وتعذيبه في منطقة المرج لسماع أقوالهم. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطل بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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