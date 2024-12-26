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ثقافة وفنون

بلو آيفي ترقص مع بيونسيه على أنغام Texas Hold 'Em (فيديو)

بلو آيفي وبيونسيه،
بلو آيفي وبيونسيه، فيتو

بلو آيفي، انضمت بلو آيفي إلى والدتها بيونسيه على المسرح مساء أمس، خلال إحيائها حفل NFL show، لترقص بصحبتها أثناء أدائها لأغنية Texas Hold 'Em.

وظهرت السعادة واضحة على وجه بيونسيه، التي تري ابنتها الكبرى، تزداد شهرة يوما بعد يوم في مجال الفن والغناء، الذي اقتحمته مؤخرا.

 

بلو آيفي تتألق في العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King 

 وتألقت بلو آيفي، نجلة بيونسيه وجاي زي، خلال حضورها العرض العالمي الأول، لفيلمها الجديد فيلم "Mufasa: The Lion King"، والذي طُرح في صالات السينما رسميا، بتاريخ 20 ديسمبر ٢٠٢٤.

واختارت بلو آيفي، ارتداء فستانا، ذهبيا ضخما، أظهر جمالها ورشاقتها التي ورثتها عن والدتها النجمة الشهيرة بيونسيه.

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وحرص كل من المنتج والمغني جاي زي، وزوجته بيونسيه، على حضور العرض العالمي لفيلم Mufasa: The Lion King، ودعم ابنتهما.

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

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