الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مارفل تطرح بوسترا جديدا لفيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

بوستر جديد لفيلم
بوستر جديد لفيلم CAPTAIN AMERICA، فيتو

أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، بوسترا دعائيا رسميا جديدا، لـ فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD.

ويظهر في البوستر الدعائي الجديد، جميع أبطال الفيلم، وعلى رأسهم هاريسون فورد، الذي انضم حديثا لعالم مارفل، للأبطال الخارقين.

Image

استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم CaptainAmerica4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

 

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

Image

 

 واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

مارفل تطرح تريلر جديدا لمسلسل Daredevil Born Again

مارفل تبدأ تحضيرات الموسم الثاني من Agatha All A long

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CAPTAIN AMERICA Captain America 4 CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD بوستر CAPTAIN AMERICA BRAVE NEW WORLD تريلر CAPTAIN AMERICA وغضب اليهود

مواد متعلقة

أول صورة لشخصية Falcon ضمن أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق

الفتح السعودي يعلن انضمام أحمد مجدي لجهاز جوميز

كيف دافع وزير المالية عن الحكومة بعد هجوم النواب بسبب الاقتراض؟

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

مدير توزيع سابق: طباعة الصحف في مصر "حلاوة روح"

منوعات

المزيد

بعد عقود من الثبات، تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الاثنين 16-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

المزيد

انفوجراف

أدلة إدانة المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المرسلات وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية