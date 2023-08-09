ماسكات البابايا لعلاج مشاكل البشرة، تخلصك من الحبوب والمسام الواسعة

ماسكات البابايا تعد من أفضل وأقوى ماسكات للبشرة؛ لأن فاكهة البابايا لها تأثير فعال على الجلد والبشرة، لما تحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، ومعادن تعالج مختلف مشاكل البشرة والجلد بشكل عام.

ماسكات البابايا لعلاج البشرة

ماسكات البابايا

وتستعرض خبيرة التجميل سامنثا جريج، في السطور التالية، مجموعة من ماسكات البابايا لعلاج مختلف مشاكل البشرة.

ماسك البابايا والعسل والليمون

خذي أربعة مكعبات من البابايا الناضجة واهرسيها جيدًا لعمل عجينة. أضيفي ملعقة واحدة من العسل وملعقة من عصير الليمون وملعقة من مسحوق خشب الصندل.

تخلط جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.



ضعي هذا الماسك بالتساوي على وجهك. اتركيه يجف واشطفيه بالماء. ضعي هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

العسل يغذي بشرتك، وتنظف الإنزيمات الموجودة في البابايا وعصير الليمون بشرتك، ويفتح المسام ويقتل الميكروبات المسببة لحب الشباب. يساعد في التحكم في توازن درجة حموضة بشرتك ويتحكم في إنتاج الدهون. يساعد ذلك في تنظيم إنتاج الزيت في بشرتك.

هذا الماسك للبشرة الدهنية، ويمكن لأنواع البشرة الحساسة تجنب هذا الماسك، إذا كانت بشرتك الحساسة لا تتحمل عصير الليمون.

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ماسك البابايا والطماطم:

امزجي أربعة مكعبات من البابايا الناضجة مع حبة طماطم لعمل عجينة ناعمة. دلكي هذا الماسك على وجهك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا بالماء.

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الفعالة ويعمل بشكل أفضل لإزالة السمرة. يمكنك وضع هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

هذا الماسك للبشرة المختلطة والني تعاني من البقع الداكنة.

ماسك البابايا وبياض البيض:

يمكنك تجربة ماسك شد المسام هذا، اهرسي ستة مكعبات من البابايا الناضجة. خذي بياض بيضة واحدة واخفقيها جيدًا. اخلطيهما جيدًا لعمل معجون.



ضعي هذا الماسك على وجهك. بعد 15 دقيقة اشطفيه جيدا بالماء الفاتر. ضعي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

يحتوي بياض البيض على إنزيمات شد الجلد التي تعمل على تقليص المسام وتقليل ظهورها. يساعد هذا الماسك أيضًا في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

هذا الماسك لصاحبات البشرة الدهنية، والمسام الواسعة.

ماسك البابايا والبرتقال:

خذي ستة مكعبات من البابايا الناضجة واهرسيها جيدًا لعمل معجون. اعصري عصيرًا من ست قطع برتقالة وأضيفيه إلى البابايا المهروسة. امزجيها جيدًا وضعي هذا الماسك على وجهك. اتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء.



ضعي هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

يعتبر البرتقال مناسبًا تمامًا للبشرة الدهنية، فهو يعمل بمثابة قابض طبيعي ويساعد على تقليل الدهون على الوجه. يحتوي كل من عصير البرتقال والبابايا على خصائص تفتيح البشرة. سيؤدي ذلك إلى تقليل البقع والتصبغات وتفتيح بشرتك.

هذا الماسك للبشرة الدهنية، وصاحبات البشرة الحساسة، يمكنعم عمل اختبار قبل وضعه على الوجه بالكامل.

البابايا للبشرة

ماسك البابايا والليمون:

خذي ستة مكعبات من البابايا الناضجة واهرسها جيدًا. أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون. اخلطيهما جيدًا لعمل معجون.



ضعي هذا الماسك على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق وليس أكثر ثم اشطفيه بالماء، ضعي هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

فالليمون معروف بخصائص تفتيح البشرة وتبييضها، وذلك لاحتوائه على الأحماض وفيتامين سي الموجود فيه، كما يعتبر فيتامين سي أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة الجلد.

هذا الماسك للبشرة الدهنية، ويمكن لأنواع البشرة الحساسة تخطي هذا الماسك، إذا كانت بشرتك الحساسة لا تتحمل عصير الليمون.