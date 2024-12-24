محافظ أسوان يتابع جودة الخدمات الطبية بوحدة طب الأسرة في إدفو (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها داخل وحدة طب الأسرة بمركز رعاية الطفل بإدفو، وخلال تفقده لأقسام الوحدة برفقة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فضلًا عن اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والدكتور أشرف حماد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية فرع أسوان، والقيادات البرلمانية والتنفيذية.

استكمال الأعمال بالمنشآت الصحية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف المدن والمراكز نلمس فيها على أرض الواقع بتحويلها لصروح جمالية متكاملة الخدمات والمرافق بالجودة العالية للمواطن الأسواني، والتي يتم إستكمال الأعمال ببعض منها لتصبح 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية جاهزة للتطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير المقبل، ليجنى المواطنين ثمار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها المحافظة.

وقدم شكره لجميع العاملين بالمنظومة على الجهود المكثفة التي تم بذلها بالصروح الطبية لتكون بهذا الشكل والنموذج الراقى، وتشعر المواطنين بمدى إهتمام أجهزة الدولة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وخلال جولته استمع المحافظ لشرح عن مكونات الوحدة الصحية، والتى تضم أقسام 2 عيادة طب أسرة، وعيادات للطوارئ والأسنان، ومعمل للدم، وآخر للطفليات، والتطعيمات، والصيدلية، وتقدم الوحدة خدماتها لنحو 63 ألف نسمة، فضلًا عن أنه مدرج بها 49 ألفا و973 ملف فردي، و10 آلاف ملف عائلى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

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