محافظ أسوان كرمه والصحف العالمية كتبت عن أمانته، القصة الكاملة لموقف الطالب النوبي مع السائحة الأرجنتينية

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الطفل النوبى محمود سيد بشير، الطالب بالصف الخامس الابتدائي، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرًا لأمانته وموقفه النبيل في رد مبلغ مالي لسائحة من دولة الأرجنتين، عقب شرائها لبعض المشغولات اليدوية التي يقوم ببيعها بمرسى معبد فيلة، ولم تقوم باستلام باقي المبلغ.

حيث أشادت السائحة الأرجنتينية ماريا بالموقف النبيل للطالب النوبي، الذي ترك عمله وقضى قرابة نصف يومه يبحث عنها ليرد لها باقي 20 دولارا بعدما اشترت منه 4 حظاظات بـ 5 دولارات، مما جعلها تنبهر بأمانته وقامت بنشر قصتها على موقع إنستجرام، ونقلت عنها القصة مواقع الأخبار الأرجنتينية بل والعالمية وأصبح الطالب حديثا للإعلام العالمي.

تبدأ القصة كما وردت على صفحة ماريا، بأنها اشترت 4 حظاظات من طفل نوبي يبيع مشغولات يدوية بسيطة للسياح بأسوان، وأنها اتفقت معه على 5 دولارات مقابل الـ 4 حظاظات، ووافق الطالب وأعطته السائحة ورقة بـ 20 دولارا، ولم تنتبه ماريا لذلك وكذلك لم ينتبه محمود في بداية الأمر.

وبعد دقائق قليلة اخرج الطفل النقود من جيبه ففوجئ أن السائحة اعطته 20 دولارا ولم تأخذ باقي أموالها، فركض باحثا عنها وسط وسط مئات السياح، رغم أن منهم الذي صعد إلى مركب والذي دخل المعبد، والذي عاد للفندق، إلا أنه أصر على الوصول لها، حتى أنه أضاع ساعات من وقته باحثا عنها، وعندما رأها ركض مسرعا باتجاها، فاستغربت السائحة، إلا أنه عندما وصل إليها اخرج من جيبه ورقة الـ 20 دولارا وأعطاها لها وأخبرها بأنها لم تسترد باقي المبلغ.

وتحكي ماريا أن تصرف الطفل أثار استغرابها وفرحتها في نفس الوقت،متساءلة: إزاي طفل في السن ده عنده القدر ده من الأمانة وليه يتعب نفسه ويضيع نهار كامل من وقت شغله عشان يدور عليها، وسط أفواج السياح عشان يرجع لها الفلوس حتى لو قليلة.

وقامت ماريا بالتقاط الصور التذكارية مع الطفل، ونشرت القصة على حسابها على إنستجرام، وكتبت: (الموقف جعلني أقرر أن أزور مصر مرة أخرى لأمانة أهل جنوب مصر وسوف أدعو أصدقائى في القادم لزيارة أسوان لمشاهدة محمود الطفل النوبي الأمين).

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لأسرة الطفل محمود لحسن تربيتهم لابنهم، ليكون بهذه الأخلاق الرفعية، ويكون نموذجًا مشرفًا نفتخر ونعتز به أمام ضيوفنا الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين.

أضاف أن هذه الطباع الراقية من حسن إستقبال الضيوف والمعاملة الطيبة لهم، وبشاشة الوجوة السمراء لكل زائر تعتبر من الصفات التى ينفرد بها دائمًا أهل محافظة أسوان العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.