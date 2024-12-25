محافظ الأقصر يناقش مشروع تطوير إسنا مع ممثلى الاتحاد العام لشباب العمال (صور)

التقى محافظ الأقصر مع المهندس مصطفى السنوسى منسق الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة إسنا التابع لوزارة الشباب والرياضة ورمضان عبد المبدئ نائب رئيس فرع الأقصر للاتحاد العام لشباب العمال والوفد المرافق، فى ضوء جهود المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لفتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين

محافظ الأقصر يبحث شكاوى المواطنين في إسنا



واستعرض منسق الاتحاد خلال اللقاء أهم المشكلات التي تواجه أبناء مركز ومدينة إسنا، وعلى رأسها إدراج نجوع العرب، الجهينات، الجبل، القرية، الطوايع، أبو سعيد ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة إسنا، نظرًا لكونها من أكثر النجوع فقرا، ومد خطوط سير للمواصلات داخل المدينة إلى مدرسة الأزهر الشريف بالشرق.



وأيضًا ناقش اللقاء ضرورة توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم فى مختلف الجهات الخدمية الحكومية للتسهيل عليهم، وطالب منسق الاتحاد بأهمية تقنين أوضاع التوكتوك بمركز إسنا، وتشغيل عدد من المدارس المتوقفة عن الخدمة نظرًا للكثافة الطلابية العالية.



ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته لاستقبال المواطنين بمكتبه وبحث شكواهم ومطالبهم المختلفة، وأن باب مكتبه مفتوح للجميع.



وأوضح محافظ الأقصر أن كافة المشروعات ضمن مبادرة " حياة كريمة" سيتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، وذلك إلى جانب جدولة المشروعات المتعطلة ضمن الخطط الإستثمارية للمحافظة تباعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث آليات فتح خطوط السير داخل المدينة وما بين القرى مع الجهات المنوطة لتوفير المواصلات اللازمة للربط بين المركز داخليًا والقرى التابعة له، وكذلك سيتم دراسة تقنين أوضاع سائقي التوكتوك بمدينة إسنا وترقيم وترخيص كل توكتوك ووضع التسعيرة المناسبة لمنع التلاعب بالأسعار، وسيتم إصدار كتاب دورى لكل المراكز بضرورة بحث سبل توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم من خلال دعم أعمال الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



و أضاف "عمارة " أن تطوير المنطقة التاريخية بمدينة إسنا تجرى على قدما وساق لتطوير وإحلال وتجديد كورنيش النيل بالمدينة، ومنطقة معبد إسنا وطرق المزارات الأثرية والتاريخية ووكالة الجداوى والمرسي والممشي، لافتا إلى وجود رؤية عامة لتطوير المدينة بأكملها، وتم وضع مخطط لتطوير منطقة الكورنيش والممشي في مدينة إسنا وذلك لوضع إسنا على خريطة السياحة العالمية بمزاراتها الأثرية المميزة.

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