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الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر: أتمنى أشوفه تاني وألقي عليه قصيدة جديدة (فيديو وصور)

محمد جمعه الباكي
محمد جمعه الباكي أمام شيخ الأزهر

التقت بوابة «فيتو» الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عندما قرر فضيلته إيقاف مراسم الاحتفال لسماع قصديته التي ألغيت لضيق البرنامج الزمني للاحتفال.

 

أول لقاء مع الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر أثناء افتتاح معهد أزهري بالأقصر 

وقال الطفل محمد جمعة سيد شعراني، طالب الصف الثاني الابتدائي، مقيم بقرية الدير إسنا في الأقصر، لـ«فيتو» إنه سعيد جدا بما قام به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نحوه لجبر خاطره، وسماع قصيدته الشعرية عن كرم وشهامة الصعيد، موضحا أنه يحلم بأن يصبح طبيبا بشريا عندما يكبر في المستقبل.


وأكد محمد شعراني «الطفل الباكي» بالأقصر، أن يتمنى رؤية شيخ الأزهر مرة أخرى ليلقى عليه قصيدة شعرية جديدة يقوم بتحضيرها حاليًا، ولفت إلى أن أمه وأبيه لم يتخلوا عنه وقدموا كافة سبل الدعم المادي والمعنوي.

 

والد الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر: يهوى الشعر مُنذ صغره

ومن جانبه قال جمعة سيد شعراني والد الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر أثناء افتتاح معهد أزهري غرب الأقصر، إن نجله يهوى الشعر مُنذ أن كان في المرحلة الثانية من رياض الأطفال، وفي المنزل عقب قضاء اليوم الدراسي تقوم والدته وأخواته على تدريبه وابتكار أبيات الشعر، وتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على حسن حفاوة لقائه بنجله وجبر خاطره.

 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يجبر بخاطر طفل بكى لهذا السبب 

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أثناء افتتاح معهد الشهيد محمد عطيتو غرب الأقصر لاحظ طفل يبكي بجانب المنصة التي تقام عليها الفعاليات، حيث طلب فضيلته إحضاره لمعرفة سبب بكائه، وأخبره الطفل بإلغاء فقرته المخصَّصة لإلقاء قصيدة شعرية، وذلك لضيق وقت الاحتفال بافتتاح المعهد.

على الفور، أمر شيخ الأزهر الحضور بوقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، كما حرص فضيلته على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه.

طلب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الحضور وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد عدم التهاون بمشاعر التلاميذ وإعطائهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتنميتها.

محرر فيتو مع محمد الطفل الباكي بالأقصر 
محرر فيتو مع محمد الطفل الباكي بالأقصر 
الطفل محمد جمعه سيد إبن إسنا بالأقصر 
الطفل محمد جمعه سيد إبن إسنا بالأقصر 
طفل الأقصر الباكي مع والده 
طفل الأقصر الباكي مع والده 
محمد جمعه طفل الأقصر الباكي أمام شيخ الأزهر 
محمد جمعه طفل الأقصر الباكي أمام شيخ الأزهر 

 

 

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