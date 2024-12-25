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محافظات

سائحون من جنسيات مختلفة يشاركون في القداس الإلهي بعيد الميلاد بكنيسة الفرنسيسكان بالأقصر (فيديو)

أثناء عيد الميلاد
أثناء عيد الميلاد المجيد، فيتو

حرص أكثر من 80 سائحًا من حول العالم من جنسيات الدول فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأمريكا على المشاركة في صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية بمحافظة الأقصر.

 

احتفالات الأقباط الكاثوليك بالأقصر بليلة عيد الميلاد المجيد 

وتزينت الكنائس للأقباط الكاثوليك خاصة كنسية الفرنسيسكان، بزينة الميلاد وأشجار الكريسماس ويوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

استنفار أمني بالأقصر لتأمين احتفالات الأقباط الكاثوليك لـ عيد الميلاد المجيد 

ورفعت مديرية أمن الأقصر حالة الاستنفار الأمنية ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها قداس عيد الميلاد مساء أمس الثلاثاء، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس، إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

كنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية في الأقصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد 

وانتهى المسيحيون الكاثوليك من صوم لفترة بلغت مدتها 15 يومًا والتي بدأت من 10 ديسمبر 2024 حتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر الجاري، وشهدت كنيسة كنسية الفرنسيسكان الكاثوليكية بمدينة الأقصر طقوس الصلوات والقداس الإلهي بحضور الأب ميلاد جودة رئيس الدير الفرنسيسكان، والأب شنوده نصيف مدير المدرسة، والأب فرانسيس راعي إسنا، والأب أيوب راعي أرمنت.

 

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