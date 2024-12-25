أخبار مصر اليوم: العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والحكومة تقر تعويضات لمتضرري محور اللواء عمر سليمان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير 2025

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظًا على المجتمع والأفراد.

وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.

"العدل" تضع شرطًا أساسيًّا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق.

وتضمن الكتاب الدوري رقم 16 والصادر من مصلحة الشهر العقاري إلى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة، بناءا على قرار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، بإدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلى بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق.

يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي، وسعيا من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق.

وأشار القرار إلى إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق، ويقوم التطبيق تلقائيًّا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل .

وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل، يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل، وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل النصية.

الحكومة تقر تعويضات اجتماعية للأهالي المتضررين من مشروع محور اللواء عمر سليمان

قرارات مجلس الوزراء اليوم، أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

يأتي ذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.

بدون فوائد، رابط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف لهذه الفئات

أعلنت وزارة الأوقاف ضخ مبلغ (٢٥) مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.

قدمت وزارة الأوقاف هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة. كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.

كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 -12- 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى ,وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 16

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 19

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 18

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرًا عالميًّا في طب أمراض مخ وأعصاب الأطفال

يستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور ماساشى أوجاساورا “يابانى الجنسية”، استشارى طب مخ وأعصاب الأطفال فى الفترة من 21 فبراير وحتى 3 مارس 2025.

ومن المقرر أن يستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الواحدة حتى يوم 02/01/2025.

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلًا متميزًا في كافة المجالات.

اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلًا متميزًا في كافة المجالات.

الحكومة تكشف حجم الدين الخارجي الآن ووعدها بشأن 2025

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حجم الدين الخارجي حاليا 152.8 مليار دولار بعدما كان 168 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "هناك قدر كبير من الوعي واتخاذ القرار وحوكمة السياسة النقدية والمالية ونسعى لخفض الديون الخارجية".

ولفت إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تكون لمشروعات قومية تنموية ومع نهاية 2025 سنشهد المزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن نجاح عملية المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي شهادة للاقتصاد المصري ويؤكد تعامل الدولة بحكمة والقيام بإجراءات الاصلاح الاقتصادي وامتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكد: التزاماتنا الخارجية ستكون أقل في نهاية العام المقبل 2025 والدولة لديها القدرة على سداد التزاماتها من الدين الخارجي، وبدرجة كبيرة خلال العامين المقبلين سنشهد انخفاضا ملحوظا في الدين الخارجي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024.

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية، بينما شمال الصعيد من المتوقع ألا يتجاوز الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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