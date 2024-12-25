الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الحكومة تكشف حجم الدين الخارجي الآن ووعدها بشأن 2025

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حجم الدين الخارجي حاليا 152.8 مليار دولار بعدما كان 168 مليار دولار.


حوكمة السياسة النقدية والمالية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "هناك قدر كبير من الوعي واتخاذ القرار وحوكمة السياسة النقدية والمالية ونسعى لخفض الديون الخارجية".

 
لماذا تلجأ مصر للقروض؟

ولفت إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تكون لمشروعات قومية تنموية ومع نهاية 2025 سنشهد المزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.


نجاح مراجعة صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن نجاح عملية المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي شهادة للاقتصاد المصري ويؤكد تعامل الدولة بحكمة والقيام بإجراءات الاصلاح الاقتصادي وامتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية.

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خفض الدين الخارجي في 2025

وأكد: التزاماتنا الخارجية ستكون أقل في نهاية العام المقبل 2025 والدولة لديها القدرة على سداد التزاماتها من الدين الخارجي، وبدرجة كبيرة خلال العامين المقبلين سنشهد انخفاضا ملحوظا في الدين الخارجي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024.  

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الحكومة الدين الخارجي الديون الخارجية مجلس الوزراء صندوق النقد رئيس الوزراء

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