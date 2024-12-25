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بدون فوائد، رابط الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف لهذه الفئات

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف ضخ مبلغ (٢٥) مليون جنيه قروضًا حسنة بدون  فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.

 وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.

تفاصيل مبادرة القروض الحسنة من وزارة الأوقاف 


قدمت وزارة الأوقاف هذه القروض للعاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية، إلى جانب موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة. كما أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.


رفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.

 كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.

أكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع.

رابط التقديم للحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف 


ونشرت الأوقاف روابط التقديم للراغبين في الحصول على قرض حسن: 


-  العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها (من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية) من خلال هذا الرابط 

- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها (من أمضى ثلاث إلى أربع سنوات في الخدمة ومعين على درجة مالية)من خلال هذا الرابط 

-  العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام (من أمضى خمسة عشر عامًا فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية) من خلال هذا الرابط 
 

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