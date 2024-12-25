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أخبار مصر

الحكومة تقر تعويضات اجتماعية للأهالي المتضررين من هذا المشروع

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم، أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

يأتي ذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.

 

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قرارت مجلس الوزراء اليوم التعويضات الاجتماعية الهيئة المصرية العامة للمساحة القوس الغربي محور اللواء عمر سليمان طريق الإسكندرية الصحراوي الساحل الشمالي الغربي

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