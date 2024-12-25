الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رياضة

وائل حبيب مشرفا عاما علي قطاع الناشئين بغزل المحلة

وائل حبيب, فيتو
وائل حبيب, فيتو

أعلن مجلس إدارة شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسمي عن تعيين وائل حبيب مشرفًا عاما على قطاع الناشئين بالنادي اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024. 

غزل المحلة يكرم الطفل بدر صاحب القدم الواحدة ويهديه كرسيا كهربائيا 

واستقبل اليوم نادي غزل المحلة الطفل بدر شعبان الذي ظهر في مباراة الاتحاد السابقة يشجع الفريق بقدم واحدة طوال المباراة، وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تكريمه وأسرته لما أظهروه من دعم وحب لزعيم الفلاحين.

 كما حرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب على تكريم الطفل وإهدائه تيشيرت غزل المحلة والتقاط الصور التذكارية معه،

ومن جانبه فقد أهدى  وليد خليل الطفل كرسيًا كهربائيًا على نفقته الشخصية وسلمه له وائل شكر نائب المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم،  كما وجه وليد خليل بالسماح بتواجد بدر في أرضية الملعب خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب لمواجهة نظيره سموحة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، على إستاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساء.  

ترتيب غزل المحلة وسموحة  

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط. 

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غزل المحلة وائل حبيب الناشئين شوقى غريب سموحة

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