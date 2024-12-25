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بسبب أعياد الكريسماس، تعديل جدول امتحانات نصف العام بالقليوبية

امتحانات نصف العام،فيتو
امتحانات نصف العام،فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن تعديل على جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بكافة مدارس المحافظة.

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تعديلات جدول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع بالقليوبية

وتنشر فيتو تعديلات جدول امتحانات نصف العام بالقليوبية للمواد غير المضافة للمجموع في مراحل التعليم المختلفة بمدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات والخاصة .


وأوضح بيان محافظة القليوبية أنه بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الأخوة المسيحيين لعام 2025 م تقرر  تعديل جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ليوم الأربعاء 1 يناير 2025 للمواعيد التالية:-

- الصف الثالث الابتدائى من يوم 1 يناير 2025م إلى يوم 30 ديسمبر الجاري

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 1 يناير إلى يوم 2 يناير2025

ويوم 2 يناير إلى يوم 4 يناير 2025

- الصف الثاني الابتدائي مجتمعى من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري

الصف الثالث الابتدائى مجتمعى من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري

- الصف الثالث الاعدادى من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصف الثالث الثانوى من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 29 ديسمبر الجاري

- الصفين السابع والثامن الابتدائى صم من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 30 ديسمبر الجاري

- الصفين الأول والثانى الاعدادى مكفوفين من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 30 ديسمبر الجاري 
- الصفين الأول والثانى الثانوى مكفوفين من يوم 1 يناير 2025 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري

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