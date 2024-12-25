الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.



بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز، وكانت أولى الفرص في الدقيقة السابعة، عن طريق وليد الكرتي الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19، أهدر فيستون مايييلي مهاجم بيراميدز فرصة ذهبية للتقدم بعد ركلة ركنية نفذها كريم حافظ بكرة عرضية قابلها ماييلي برأسية ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى الكرتي الذي سددها بالرأس ولكن ذهبت بين أحضان شيكا حارس مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 22، أحرز محمد الشيبي لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول بعد عرضية من الجهة اليسري أرسلها كريم حافظ حاول إبعادها محمد سعيد شيكا ولكن كان على حدود منطقة الجزاء الشيبي الذي سددها سكنت أقصى يمين المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري

وجاء تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وفاركو

ويسعى فريق بيراميدز إلى العودة للانتصارات وتعويض تعادله الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، كما يأمل فاركو تحسين وضعه بجدول الدوري.

ترتيب بيراميدز وفاركو



ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

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