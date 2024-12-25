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رياضة

بيراميدز يسعى لتصحيح مساره أمام فاركو بالدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق فاركو ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وفاركو

ويسعى فريق بيراميدز الي العودة للانتصارات وتعويض تعادله الأخير أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، كما يأمل فاركو تحسين وضعه بجدول الدوري.

ترتيب بيراميدز وفاركو


ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.
 

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو


أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة لقاء فريق فاركو في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ


خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

غيابات بيراميدز أمام فاركو


وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن الغيابات في صفوف الفريق قبل لقاء فاركو في الدوري الممتاز.

 

أوضح المنيري أن الغيابات تتمثل في كل من:

رمضان صبحي والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.
أسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليا برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين والذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة.

محمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو والذي يعاني من نزلة برد.

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