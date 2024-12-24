الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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فرحة الميلاد تعم كنيسة الفرنسيسكان بالأقصر (بث مباشر)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من كنيسة الفرنسيسكان للأقباط الكاثوليك من وسط مدينة الأقصر مساء اليوم الثلاثاء، لأجواء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد 2024، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

احتفالات الأقباط الكاثوليك بالأقصر 

يشار إلى أنه بدأت الكنيسة الكاثوليكية صوم الميلاد يوم 10 ديسمبر استعدادًا لاستقبال ميلاد المسيح وسط تنظيم عدد من الأنشطة والقداسات، وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بـعيد الميلاد المجيد، اليوم الثلاثاء، بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يومًا بدءا من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد اليوم 24 ديسمبر.


وعلى صعيد متصل يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد 2024 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، مساء اليوم 24 ديسمبر الجاري وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

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