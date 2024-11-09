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رياضة

طائرة رجال الزمالك يفوز على اتحاد الشرطة بالدوري الممتاز

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 - 10
25 - 12
25 - 12

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق من نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق، "بتروجت وهليوبوليس والشمس والمقاولون العرب واتحاد الشرطة".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، ووليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، كريم طارق عدلي مخططًا للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، محمد الخشن إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

 

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