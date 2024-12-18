وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وتضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، واستمرار عمل مراكز الشباب مساءً.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن توجيهات القيادة السياسية هي المحرك الرئيسي وراء هذه الاتفاقيات، حيث تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية في بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور مراكز الشباب في تنمية مهارات النشء، والعمل على دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية وإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب استكمالًا للدور الكبير الذى تقدمه وزارة التربية والتعليم لتوفر بيئة تعليمية مبتكرة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في عالم سريع التغير، مؤكدًا أن الرياضة والتعليم هما ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية قوية ومتكاملة للشباب المصري.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ويعكس التزامنا بتقديم أفضل الفرص للطلاب، ونهدف من خلال هذا البرتوكول لتنمية المهارات الشاملة للطلاب، حيث يجمع بين التعليم الأكاديمي والنشاط الرياضي.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأنشطة الطلابية في مراكز الشباب ستتيح للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والرياضية، مما يسهم في تكوين شخصياتهم، وتحقيق رؤية متكاملة لتطوير التعليم والرياضة، بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

مدارس يابانية بمراكز الشباب ودوري المدارس، وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون

الشباب والرياضة تطلق دوري خماسيات كرة القدم للأندية والأحياء

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والمراكز والمدن والأحياء الشعبية (خماسيات كرة القدم) تحت شعار "الرياضة ممارسة".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي أن إطلاق البطولة يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين وخاصة الشباب والنشء ورفع لياقتهم البدنية.

يُنفَّذ الدوري بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات، حيث يستهدف مشاركة 100 ألف شاب وناشئ من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا الدوري بهدف تشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة، ورفع ثقافة النشاط البدني، واستثمار أوقات الفراغ بشكل إيجابي وفعّال.

وتُقام منافسات الدوري في 27 محافظة، بمشاركة 80 فريقًا في كل محافظة، ضمن نظام دوري من دور واحد.

وتُقسم البطولة إلى مرحلتين عمريتين: الأولى من 15 إلى 20 عامًا، والثانية من 21 إلى 35 عامًا.

تُنفَّذ التصفيات على مرحلتين: الدور التمهيدي والختامي على مستوى كل محافظة، حيث يحصل الفريقان الفائزان بالمركز الأول والثاني على جوائز مالية مجزية.

كما يتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى كل محافظة إلى اللقاء الختامي بمحافظة الإسكندرية. ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت إشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، على أن يُمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية تشجيعًا له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى لياقته البدنية، وتحفيزًا لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين عائلته وأصدقائه.

ويأتي هذا الدوري في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، تعزيزًا لصحة المواطنين وتنمية مهاراتهم البدنية والرياضية.

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