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تحرير 223 محضرا خلال حملات تموينية في الدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميا.

تحرير 223 محضر وضبط سلع ومواد غذائية متنوعة في حملات تموينية   

وأوضح أنه تم ضبط سلع ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 223 محضرا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات،وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وضبط عملية تداول وعرض السلع في الأسواق.

 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير  مديرية  تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

محاربة الفساد التجاري والتصدي للجشع والتلاعب خاصة فى الأسواق

وأكد "مرزوق" إستمرار أعمال الحملات التموينية بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمحاربة الفساد التجاري والتصدي للجشع والتلاعب خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات على منافذ البيع لضبط الأسعار والمنشآت الغذائية لمنع الغش التجاري.

انواع المخالفات في حملة تموينية 

من جهته أوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 45 كيلو لحم بلدي،150 لتر سولار، 33 اسطوانة بوتاجاز،8 عبوات زيت فرامل،وتحرير 223 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

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المخالفات في مجال الرقابة

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز،عدم وجود ميزان،مبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج،وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار،سلع مجهولة المصدر،وذبح خارج السلخانة،وتجميع سلع مدعمة، منشأة بدون ترخيص،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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