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رئيس جامعة المنصورة: 2025 عام رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالكامل

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر

كشف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن عام 2025 سيشهد رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالكامل، وستبدأ بتنفيذ نظام استدعاء الأطباء، بعد تشغيله تجريبيًّا الفترة الماضية. 

وأكد تطبيق  نظام الحجز الالكتروني  والمتابعة بقطاع المستشفيات الجامعية بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية لتخفيف العبء على المترددين، والتصدي لمافيا التذاكر.

أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي

واستعرض «خاطر» أبرز الإنجازات داخل الجامعة على مدار العام الماضي، وكذلك خطة العمل خلال الفترة القادمة في مختلف الكليات وكافة القطاعات، وكذلك خريطة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2025، وتسليط الضوء على ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لكافة قطاعات الدولة، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الطلاب في كافة التحديات التي تواجه الوطن.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حرصه على قيادة الجامعة على أسس المشاركة والتشاور، وتكوين فرق العمل واللجان الموضوعية لضمان تحقيق أقصى درجات الموضوعية والشفافية.

دعم جامعة المنصورة للقطاع الطبي

وأكد «رئيس الجامعة» دعم الجامعة لـ القطاع الطبي بكل ما يضم من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، سواء على مستوى رفع الكفاءة ورفع القدرات، أو تطوير البنية التحتية، مُشيرًا إلى أن الجامعة منارة طبية تقدم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين في الدلتا ومختلف أنحاء مصر، بمعدلات تردد تتجاوز الـ 2 مليون مريض سنويًّا، نظرًا لثقة المرضى في مستوى الخدمات الطبية المتميزة التي تقدم للمترددين من كافة محافظات الدلتا،  في ظل توجهات الدولة بتطوير الخدمات الطبية والتيسير على المرضى والقضاء على قوائم الانتظار والتحول الرقمي الكامل للخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، حرصًا على راحة المريض المتردد.

كما أكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية والطبية لمواكبة التطورات الحديثة ومعدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وحصول كلياتها على الإعتماد.

قوافل طبية للمناطق الحدودية وداخل مراكز وقرى محافظة الدقهلية

وفي قطاع خدمة المجتمع تستمر الجامعة في تقديم كافة الخدمات في المبادرات الرئاسية كما تقدم الخدمات المتكاملة أسبوعيًا في القوافل الطبية، للمناطق الحدودية وداخل مراكز وقرى محافظة الدقهلية. 

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