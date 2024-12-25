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10081 طالبا يؤدون الامتحانات بـ"تربية رياضية بنها"

جامعة بنها تتابع
جامعة بنها تتابع أعمال الامتحانات،فيتو

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها تتابع سير الامتحانات بكلية التربية 
 لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية بكلية التربية لمتابعة سير الامتحانات رافقه خلالها الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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انتظام سير أعمال الامتحانات  بجامعة بنها 

واطمأنت نائب رئيس الجامعة علي انتظام سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان،  بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، كما حرصت سيادتها الاطمئنان على الطلاب باستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجههم أثناء انعقاد الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي حرص جامعة بنها  علي  متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرة إلى أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية التربية 10081 طالبا وطالبة.

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