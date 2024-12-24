محافظ الدقهلية يقترح مناقشة مقترحات أساتذة جامعة المنصورة لتطوير الخدمات بالدقهلية

اقترح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لأول مرة إدراج بند في جدول أعمال مجلس جامعة المنصورة لمناقشة واستعراض مقترحات ورؤى وأفكار أساتذة الجامعة وكوادرها بشأن النهوض بالقطاعات والخدمات المختلفة المقدمة في المحافظة ووضع الحلول لحل المشكلات في إطار تعاون وثيق يصب في مصلحة مواطني الدقهلية وضمن المشاركة المجتمعية التي تتميز بها جامعة المنصورة.

انعقاد مجلس جامعة المنصورة الشهري

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنصورة الذي عقد بحضور محافظ الدقهلية، حيث عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه الشهري رقم «617» برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وقائم بعمل أمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والأكاديمية، والبحثية والخدمية.

حضور الجلسات الشهرية، مما يعطي زخم كبير للمجلس

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف خاطر بتواجد محافظ الدقهلية وحرصه على حضور الجلسات الشهرية، مما يعطي زخم كبير للمجلس، موجها له الشكر والتقدير على التعاون المثمر والصلة الوثيقة في كل ملفات الاعمال والانشطة، والاهتمام بصفة خاصة بمحيط الجامعة والشكل الجمالي والنظافة، والاهتمام بكل المناطق في كل أنحاء المحافظة ومدينة المنصورة.

تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يحل بالخير والتوفيق على الجميع.

ومن جانبه أعرب اللواء طارق مرزوق عن سعادته البالغة وتقديره لتواجده في رحاب جامعة المنصورة العريقة وبين أعضاء هيئة التدريس،ووجه تحية شكر وتقدير لجامعة المنصورة رئيسا وعمداء وأساتذة وباحثين وطلاب.

جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات

وأشار "مرزوق "إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين، ومشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية، وأكد أننا بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة نقوم بعمل مشترك لتنفيذ احتفالات الدقهلية بعيدها القومي،ونحن على ثقة كاملة بالجامعة وأفكارها وكوادرها وشبابها.

تصورات لتطوير وتصميم ميدان الكتاب أمام الجامعة بشارع الجمهورية

وأضاف محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة شريك رئيسي في وضع تصورات لتطوير وتصميم ميدان الكتاب أمام الجامعة بشارع الجمهورية على أن يطلق عليه ميدان جامعة المنصورة، فضلا عن وضع تصميمات للعديد من الميادين،كذلك تصميمات بوابات مدينة جمصه وإبراز المظهر الحضاري لها كمدينة ساحلية.

أإشكال التعاون بين جامعة المنصورة والمحافظة

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى تعاون الجامعة مع المحافظة في ملف تطوير مداخل مدينه جمصه، وميدان الجامعة، وإصدار الدليل الاسترشادي للهوية البصرية بالمحافظة من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية عدد من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون الجميلة وكلية الهندسة والزراعة بالتعاون من الجانب الهندسي بالمحافظة، وتم تنفيذ نماذج متعددة لتصميمات هندسية على أعلى مستوى تتسق والهوية البصرية للمحافظة، مشيرا إلى أن ميدان الكتب سيتم تطويره بمعرفة جامعة المنصورة ليكون ميدانا للجامعة، بتصميم يحتوي على رموز من كبار الشخصيات المؤثرة من جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية.

احتفالات العيد القومي للدقهلية، تنطلق من داخل الجامعة

كما ثمن رئيس الجامعة دعوة اللواء طارق مرزوق لمشاركة الجامعة في احتفالات العيد القومي للدقهلية، وانطلاقها من داخل الجامعة، بمشاركة قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق يجري على قدم وساق بين المحافظة وجامعة المنصورة وبشكل متميز وفعال في تحديد الهوية البصرية وفيما يخص كافة المجالات وتحسين الخدمات، وأكد على دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية والبحثية والتعليمية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات.

ووجه رئيس جامعة المنصورة، عمداء الكليات بضرورة المتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية ومراعاة الدقة والحزم في أعمال الامتحانات، والتنبيه على الطلاب تواجدهم داخل مقار اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، والمتابعة المستمرة من العمداء ووكلاء الكليات.

وقد وافق المجلس ضمن أعماله، اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجامعة للعام الجامعي 2023/2024.



اقتراح ترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة

كما وافق المجلس على اقتراح ترشيحات الجامعة لنيل جوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2024 المعتمد من مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

واعتمد مجلس جامعة المنصورة الصورة النهائية للائحة الدراسات العليا لكلية الفنون الجميلة، كما اعتمد مجلس جامعة المنصورة، تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الصيدلة وكلية الصيدلة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لمدة عامين.

كذلك وافق المجلس، على منح الألقاب العلمية والتعيينات لعدد( 12 أستاذًا – 27 أستاذًا مساعدًا – 13 مدرسًا- 5 زملاء).

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