"الأمن القومى المصري وشكل الصراعات في المستقبل" ندوة بإعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بمقر القاعة الرئيسية ندوة حول ( الأمن القومى المصرى وشكل الصرعات في المستقبل )، حاضر في الندوة الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيخ بالمحافظة، والدكتورة إلهام سلطان كبير مذيعيين بإذاعة الوادى الجديد.

افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، بالحديث عن أهمية الحملة الإعلامية تحت شعار " اتحقق... قبل ما تصدق" وأهدافها الرامية إلى نشر الوعى بين فئات الجمهور المتنوعة والتأكيد على ضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الإجتماعى وذلك بالتأكد من حقيقة الأهداف التي تقف وراء النشر، وكذا ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التى يتم الحديث عنها.

ومن جانبه أشاد الدكتور مؤمن معاذ بدور مركز إعلام الخارجة باعتباره جهة إعلامية موثوقة هادفة لنشر لوعى والأخبار الصادقة من مصادرها المسئولة، وكذلك شعار الحملة – اتحقق قبل ما تصدق – الذى يخاطب جمهور الشعب المصرى بلغة مبسطة موضحًا في كلمات قليلة أهمية التحقق من الأخبار والمعلومات قبل تصديقها أو تريدها بين الناس.

وأضاف أن مصر مستهدفة من جهات متعددة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى ولكل جهة أهدافها وجميعها تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الوطن والمجتمع، ومن هنا يأتى دور التوعية عبر منصات إعلامية وتربوية ودينية معتمدة فالأسرة لها دور في عدم إشاعة الأخبار الكاذبة وكذا المدارس والجامعات وكذا دور العبادة، فإن كان هدف مثيرى الشائعات هو هدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها فيتوجب على كافة الجهات والأفراد التكاتف والترابط لنشر الوعى بين الأفراد، فمصر دولة قوية بشعبها وبمؤسساتها الوطنية، وعلينا جميعًا أن نتناول الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة والمعتمدة.

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة إلهام سلطان كبير مذيعين بإذاعة الوادى الجديد، على دور الإعلام الوطنى والرسمى سواء المقروء أو المسموع أو المنشور عبر الشبكة المعلوماتية من خلال مواقع تواصل اجتماعى أو مواقع إخبارية في التصدى للشائعات خاصة فيما يتعلق بالأوضاع التى تهم المواطن البسيط واستقرار الأمن المجتمعى المصرى، ويعد المعيار الأول لسرعة انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات هو مقدار الوعى والثقافة بين أفراد المجتمع، لذا يتمثل الدور الدولة في نشر الوعى بين الأفراد أولًا لعدم تصديق الأخبار الكاذبة وترديدها دون البحث عنها أو مصدرها، فالأخبار تتطلب وجود مصدر مسئول يمكن للمتلقى الرجوع إليه، ومع اختلاف الشائعات باختلاف أهداف الجهة الجهات الساعية إلى زعزعة الاستقرار الداخلى في المجتمعات وإثارة القلق والخوف لدى الأفراد.

وشددت على خطورة ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى من معلومات أو أخبار كاذبة أو تهديدات أو غيره، وذلك لأنها تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا بين الأشخاص، لذا يجب ادراك أن مثل هذه المواقع قد تستخدم للتضليل وإثارة الفتن وخلخلة الدولة داخليًا من خلال بعض الشائعات أو المعلومات التى قد تؤثر على الشباب غير الواعى بأهمية الانتماء والدفاع عن الوطن.

وفى ختام اللقاء أكدت على دور الأسرة في نشر الوعى بين الأبناء، وكذا دور المدارس والجامعات ودور العبادة في احتواء الجمهور المتلقى ونشر الوعى بمخاطر الشائعات على أمن الدولة والمجتمع، والتأكيد على أن المعلومات والأخبار لابد أن تنسب إلى مصدر مسئول مختص لإحكام الشفافية والمصداقية.

تأتي هذه الندوة فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية، برعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة، تحت شعار " اتحقق... قبل ما تصدق" من أجل نشر الوعى بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعى من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع.

إدار اللقاء محمد عطية أخصائى الإعلام بمركز إعلام الخارجة، تحت اشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

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