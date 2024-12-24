النيل للإعلام يطلق حملة "اتحقق قبل ما تصدق" بالوادي الجديد

أطلق مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أولى لقاءات حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة تحت شعار ( اتحقق..قبل ما تصدق) للتوعية بأهمية التصدى للشائعات.

وأكدت دعاء سعد مدير مركز النيل للعلام بالوادى الجديد، اليوم، عقد ندوة بالتنسيق والتعاون مع جهاز التعمير شارك فيها عدد كبير من العاملين بالجهاز بمختلف الادارات والاقسام وبحضور اللواء مهندس أحمد السويفى رئيس الجهاز، تحت عنوان "الوعى المجتمعى ومواجهة الشائعات والتحديات الراهنة".

حيث بدأت فعاليات اللقاء بكلمة رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، مؤكدًا على عمق التعاون بين جهاز التعمير ومركز النيل والذى يسهم بشكل كبير في توصيل معلومات وافكار ايجابية تنعكس على المجتمع المصرى في قضايا عديدة.

كما أشار إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى من خلال المنصات الاعلامية الموثوق فيها لمجابهة الشائعات والفكر المتطرف الذى يحاول هدم الدولة المصرية خاصة في هذه المرحلة.

ومن جانبه أكد جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل على دور المواطن في التصدى للشائعات والغزو الفكرى الذى يستهدف عقول الشباب موضحا الهدف من الحملة وهو رفع الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات واليات المواجهة.

كما أشار الى اهمية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن داخل الاجيال باعتبار هذه القيم هى السلاح الاول لمواجهة الشائعات.

وباستخدام الداتا شو وعرض الفيديوهات تناول الدكتور محمود كمال دكتوراه فى المناهج وخريج اكاديمية ناصر العسكرية مفهوم الشائعات وانواعها وتاثيرها المباشر على الامن القومى المصرى موضحا عدة نقاط اهمها:

-تاريخ الشائعات على مر العصور وخطورتها على الفرد والمجتمع

-خصائص الشائعة وانواعها ووسائل نشرها

-اهداف الشائعات ومصادرها واسباب سرعة انتشارها

- الوعى لدى المواطن ودوره في التصدى للشائعات وتحويلها الى ايجابيات

-اساليب مواجهة الشائعات والحد من تاثيرها

-اسباب تنامى الشائعات في هذه المرحلة وتاثيرها على الاستقرار المجتمعى

-التقنيات الحديثة واحترافية نشر الشائعات

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام، تحت إشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.