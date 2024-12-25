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سياسة

بطريرك الكاثوليك يستقبل رئيس الأسقفية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأسقف الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية. وخلال الزيارة، تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين جميعًا ما يحمله عيد الميلاد المجيد من محبة ورجاء لمن حولنا.

الأنبا إبراهيم إسحق: نصلي من أجل السلام في مصر والعالم

أكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، أن الكنيسة تصلي متحدة مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق من أجل الدول التي تعاني ويلات الحرب والدمار، مثل سوريا، السودان، أوكرانيا، وفلسطين، كما دعا للصلاة من أجل مصر، قائلًا: "نصلي لوطننا الغالي وللرئيس عبدالفتاح السيسي ومعاونيه، سائلين الله أن يلهمهم الحكمة والتدبير الحسن لمواجهة التحديات المحلية والأزمات الدولية".

عيد الميلاد يحمل معاني السلام

وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق أن عيد الميلاد المجيد يحمل معاني السلام والمحبة، داعيًا إلى بناء جسور التفاهم بين الناس ورؤية صورة الله في كل إنسان.

وأشار إلى أهمية المغزى الروحي للعيد قائلًا: "المظاهر الخارجية مثل المغارة وشجرة الميلاد جميلة، لكنها يجب ألا تشتت انتباهنا عن المعنى المقدس للميلاد، كي يكون فرحنا عميقًا وليس سطحيًا".

وأوضح أن عيد الميلاد يمثل فرصة لتجديد القلب والرجاء، مؤكدًا أن ميلاد السيد المسيح يعيد الثقة ويغلب اليأس، ليجعل من العيد احتفالًا بالسلام الداخلي والثقة بالله الذي لا يزال يثق بالإنسان.

وأشار البطريرك إلى أن ميلاد الرب يسوع يجدد الرجاء في النفوس ويعطي قوة للتغلب على القلق الذي يسيطر على الكثيرين. وأضاف: "في ظل تطور تقنيات التواصل، أصبحت العزلة وضعف التواصل ظاهرة تؤثر على توازن وهويات الناس، لكن ميلاد المسيح يأتي ليعيد التوازن والسلام للإنسانية وللكنيسة".

واختتم كلمته بالدعوة إلى استقبال السيد المسيح في القلوب والحياة، قائلًا: "الميلاد ليس فقط حدثًا تاريخيًا، بل فرصة لتعافي القلب وتجدد الرجاء، فنحن نحتفل بالثقة في الله الذي يبقى معنا دائمًا".

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عيد الميلاد الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك رئيس الاسقفية الدكتور سامي فوزي شحاتة
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