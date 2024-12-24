بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد قبيل القداس الإلهي (صور)

استقبل مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، قبيل القداس الإلهي، من كبار الشخصيات، والقيادات المختلفة.

قداس عيد الميلاد المجيد

جاء ذلك بقاعة كاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، بحضور أصحاب النيافة، مطارنة السينودس البطريركي المقدس لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة.

ويترأس بعد قليل، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس عيد الميلاد المجيد، بمشاركة آباء السينودس البطريركي المقدس، بحضور كبار رجال الدولة.

فيما استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد الكلية الإكليريكية بالمعادي، برئاسة الأب روماني فوزي، مدير الكلية، وعدد من آباء الكلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.