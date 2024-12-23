المبعوث الأممي إلى سوريا: الشرع أبلغني أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مساء اليوم الإثنين، إن أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، أبلغه أنه ملتزم بترتيبات انتقالية تشمل الجميع، وذلك وفقا لوكالة «رويترز».

إجراء انتخابات في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية

والاسبوع الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إلى إجراء انتخابات في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية، محذرا من أن الصراع لم ينته.

وقال بيدرسون: "هناك أمل كبير باحتمال رؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا جديدا"، معتبرا أن "الصراع لم ينته بعد في سوريا وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى".

الأمم المتحدة تعتمد تقديم المساعدة في سوريا

وأكد أن "الأمم المتحدة في سوريا لتقديم المساعدة ونأمل في تحقيق تعاون وثيق الصلة بين كل الأطراف"، مشددا على أن "سوريا في حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية".

وأعرب عن أمله بأن “يتم حل الوضع في شمال شرق البلاد، داعيا إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية”.

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