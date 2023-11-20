الإثنين 20 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشري الأصفر، أكلة اقتصادية ولذيذة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري الأصفر، فيتو

طريقة عمل الكشري الأصفر، الكشري الأصفر من أنواع الكشري المصرية الشهيرة وعادة يقدم فى الإسكندرية وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وطريقة عمل الكشري الأصفر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو عبارة عن أرز بالعدس الأصفر يقدم مع الصلصة والتقلية والبيض المسلوق وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكشري الأصفر.

مكونات عمل الكشري الأصفر:-

2 كوب أرز

2 كوب عدس أصفر

2 بصل مقطع شرائح 

ملح 

فلفل اسود

رشة كمون

2 ورق لورى

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مكعب مرقة دجاج

زيت

للصلصة

لتر عصير طماطم

بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم

زيت

ملح

فلفل أسود

للتقديم

بيض مسلوق

زبد

طريقة عمل الكشري الأصفر:-

  • نغسل الأرز والعدس جيدا ونخلطهم معا.
  • ثم نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونضيف له الأرز والعدس.
  • نقلب جيدا حتى تجف الماء تماما.
  • ثم نضيف الماء الساخن لكل كوب أرز كوب ماء ولكل كوب عدس كوب ماء أيضا.
  • ثم نضيف التوابل المذكورة ومرقة الدجاج.
  • ونقلب جيدا.
  • ثم الخليط على النار حتى يتشرب الأرز الماء، ثم نهديء النار ونغطى الحلة ونترك الخليط ينضج مثل نضج الأرز العادى.
  • ثم نحضر صلصة الكشري، حيث نشوح البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم، ونقلب حتى يحمر لونه ثم نضيف الطماطم ونتركها تغلى ثم نضيف توابلها المذكورة بالاعلى ونهدئ النار ونغطى الحلة حتى تتسبك، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.
  • ثم نحمر البصل فى الزيت حتى يصبح ذهبى داكن، وننشله من الزيت ونضعه على ورق مطبخ.
  • ثم نسلق البيض ونفدقشره ونحمره جيدا فى الزبد، ونتركه جانبا.
  • وبعد تمام نضع الارز والعدس، نضعه فى طبق التقديم ونرش عليه البصل والصلصة ونضع على الوجه البيض المحمر.
  • ويقدم الكشري الأصفر بعدها ساخنا.
طريقة عمل الكشري الأصفر، فيتو 

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن تناول العدس:-

  • العدس يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.
  • يقلل  الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.
  • يعالج الأنيميا لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.
  • يساعد الأطفال في النمو بشكل طبيعي لأنه يمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.
  • يحتوى على الزنك والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا.
  • يحتوى على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.
  • العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.
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