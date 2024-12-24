الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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30 صورة ترصد احتفالات الأقباط الكاثوليك في الأقصر بعيد الميلاد

أثناء الصلوات والاحتفال،
أثناء الصلوات والاحتفال، فيتو

رصدت عدسة بوابة «فيتو» صورًا لاحتفالات المسيحيين الكاثوليك وأجواء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من داخل كنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية بوسط مدينة الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة وحضور 80 سائحًا من جنسيات الدول فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأمريكا.

وانتهى الأقباط الكاثوليك من فترة صوم استمرت لمدة 15 يومًا بدءًا من 10 ديسمبر الجاري وحتى ليلة العيد يوم 24 ديسمبر، فيما انطلقت الصلوات والقداس الإلهي بحضور الأب ميلاد جودة رئيس الدير الفرنسيسكان، والأب شنوده نصيف مدير المدرسة، والأب فرانسيس راعي إسنا، والأب أيوب راعي أرمنت.


وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تتزين الكنائس بزينة الميلاد ويوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

 

عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك

وكثفت مديرية أمن الأقصر استعداداتها الأمنية ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها قداس عيد الميلاد مساء اليوم الثلاثاء، ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس، إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

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