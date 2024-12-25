استدعاء مالك شقة نشب بها حريق في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة بالطابق الارضي بعقار سكني لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات واستدعاء مالك الشقة لسماع اقواله.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الارضي في عقار مكون من 5 طوابق في روض الفرج.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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