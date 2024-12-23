وفاة طفل في حريق شقة سكنية بمدينة 15 مايو

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

حريق شقة سكنية فى مدينة 15 مايو

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 15 مايو.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة طفل، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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