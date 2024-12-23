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حوادث

الحماية المدنية تخمد حريق شب في شقة بكمبوند شهير في الجيزة

حريق شقة سكنية بكمبوند
حريق شقة سكنية بكمبوند شهير في أكتوبر، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شقة سكنية داخل كمبوند بأكتوبر الجديدة، ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابسات الحادث عقب انتهاء المطافئ من عمليات التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تلقى أجهزة البحث الجنائي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق شقة في كمبوند شهير بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم الدفع بسيارتين إطفاء ونجحت في اخماده، وتواصل المباحث جمع التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث.

 

المعمل الجنائي يفحص حريقا نشب داخل مطبعة في المرج

وفي ذات السياق يواصل المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق وقع بمطبعة ورق بدائرة قسم شرطة المرج، للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بمنطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مطبعة ورق بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات الواقعة.

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الحماية المدنية أمن الجيزة كمبوند بأكتوبر

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