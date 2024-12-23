السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بطوخ (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية، اليوم الإثنين، على حريق اندلع بشقة سكنية في مدينة طوخ، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

حريق بشقة سكنية بطوخ

تولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته

تلقت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في شقة سكنية في مدينة طوخ بشارع خلف المساكن.

جرى إخطار طوارئ الغاز بطوخ وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف طوخ وإخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ وجرى تحريك سيارة إطفاء طوخ والإخماد والسيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية في الأرواح.

السيطرة على حريق بشقة سكنية غرب طوخ، صور

السيطرة على حريق بشقة سكنية غرب طوخ، صور

السيطرة على حريق بشقة سكنية غرب طوخ، صور

السيطرة على حريق بشقة سكنية غرب طوخ، صور

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