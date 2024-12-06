أبو محمد الجولاني.. كيف أصبح لاعبًا رئيسيًّا في الأزمة السورية؟.. يحظى بدعم تركي ويراهن على استقطاب الأقليات

أبو محمد الجولاني، الاسم الحقيقي أحمد الشرع، أصبح رمزًا معقدًا في الأزمة السورية الممتدة. بعد أن كان زعيمًا غامضًا لفرع تنظيم القاعدة في سوريا خلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية، تحول إلى وجه رئيسي في المعارضة المسلحة، ما يثير تساؤلات حول أبعاده السياسية والعسكرية.

من تنظيم "القاعدة" إلى "هيئة تحرير الشام"

بدأت رحلة الجولاني في أروقة تنظيم "القاعدة" بالعراق، حيث عمل تحت قيادة أبو عمر البغدادي، مؤسس "داعش".

في عام 2011، أُرسل إلى سوريا لتأسيس قاعدة عمليات لتنظيم "القاعدة"، ومن هنا ظهرت جبهة النصرة. في عام 2013، وضعت الولايات المتحدة الجولاني على قائمة الإرهاب، متهمةً إياه بتنفيذ هجمات انتحارية وقتل مدنيين.

لكن في 2016، قطع الجولاني علاقته بـ"القاعدة"، وأعاد تسمية تنظيمه إلى "هيئة تحرير الشام"، معلنًا تحولًا جذريًا في رؤيته. هذا التحول جاء في سياق مساعيه لتوسيع قاعدة الدعم الشعبي والسياسي، ما جعله يتحول تدريجيًّا إلى شخصية مركزية في المعارضة المسلحة.

السيطرة على الأرض وتغيير الصورة العامة

بات الجولاني الحاكم الفعلي لإدلب والمناطق المجاورة شمال غربي سوريا. وقد أظهر قدرة تنظيمية كبيرة، حيث أنشأ إدارة مدنية تُعرف بـ"حكومة الإنقاذ".

خلال الفترة الأخيرة، أطلق تنظيمه عمليات عسكرية بارزة، كان آخرها السيطرة على مدينة حلب، حيث ظهر الجولاني مرتديًا زيًّا عسكريًّا، يوجه أوامره لحماية المدنيين ويمنع الاعتداء على الممتلكات، في محاولة واضحة لبناء صورة مختلفة عن تلك التي ارتبطت باسمه خلال مراحله الأولى.

على مدار سنوات، تغير مظهر وخطاب الجولاني بشكل كبير. ففي أول ظهور إعلامي له عام 2013، كان يجلس وظهره للكاميرا، مرتديًا غطاءً أسود يغطي رأسه. ثم ظهر في مقابلات بملابس مدنية، يتحدث بلهجة أقل تشددًا، مشددًا على رفضه لقتل الأبرياء.

في مقابلة مع برنامج "فرانت لاين"، نفى الجولاني أن يكون تهديدًا للغرب، وقال: “حتى عندما كنا مع القاعدة، لم ندعم العمليات الخارجية لأن ذلك يتعارض مع سياساتنا”.

الجولاني ينحاز للأقليات ويقوم بتوسيع التحالفات

تبنّى الجولاني نهجًا تصالحيًّا تجاه الأقليات في سوريا، حيث أصدرت "هيئة تحرير الشام" بيانات تدعو إلى تجاوز الطائفية، مؤكدة أن الأقليات ستكون جزءًا من "سوريا المستقبلية". كما أرسل رسائل تطمين للمسيحيين والعلويين، مطالبًا العلويين بالنأي بأنفسهم عن النظام السوري.

هذا التحول، وفقًا لمحللين، يمثل استراتيجية دعائية تهدف إلى تعزيز مكانته بين أطياف المعارضة والمجتمع الدولي. الباحث جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما يرى أن "الجولاني أكثر ذكاءً من الأسد. غيَّر أدواته، وتحالفاته، وخطابه العام".

التحركات العسكرية الأخيرة للجولاني

عقب السيطرة على حلب، تقدمت "هيئة تحرير الشام" نحو مدينة حماة، وبدأت الفصائل التي تقودها بالتوغل في أحيائها. في الوقت نفسه، دعا الجولاني سكان حمص ودرعا ودير الزور للاستعداد لاستقبال الفصائل المسلحة، ما يشير إلى خطط توسعية مستمرة ضد قوات النظام.

هذه التحركات تأتي بينما يعيد الجيش السوري تموضعه خارج مدينة حماة، بعد خسارته لحلب. هذه التغيرات تفتح الباب أمام احتمال تصعيد جديد في الصراع السوري.

علاقة الجولاني بتركيا والعراق

رغم تصنيف تركيا لـ"هيئة تحرير الشام" كجماعة إرهابية، إلا أن أنقرة لا تزال تلعب دورًا معقدًا في دعم بعض الفصائل المعارضة شمالي سوريا. في الوقت نفسه، وجّه الجولاني تحذيرًا لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، داعيًا إلى منع قوات الحشد الشعبي من التدخل في سوريا، محذرًا من تصعيد إقليمي

ويصف المحللون الجولاني بأنه أبرز قائد إسلامي في سوريا حاليًا. آرون لوند، الباحث في مركز سينتشوري إنترناشيونال، يشير إلى أن "هيئة تحرير الشام" أصبحت أكثر مرونة في تعاملها السياسي، مع حفاظها على نهج متشدد إلى حد ما. ويرى أن تبني شعارات الثورة السورية وربط التنظيم بها يمثل تحولًا استراتيجيًا يسعى إلى تعزيز شرعية الجولاني كقائد للمعارضة.

بينما يواصل الجولاني تعزيز قبضته على إدلب والمناطق المحررة، يظل مستقبله ومستقبل تنظيمه محفوفًا بالغموض. هل يتحول إلى لاعب سياسي معترف به دوليًا، أم سيظل عالقًا في تصنيف الإرهاب؟ الإجابة تعتمد على مدى قدرته على الموازنة بين تطلعاته الثورية وضغوط المشهد الإقليمي والدولي المعقد.

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