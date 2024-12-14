قيادى ناصرى يكشف المخططات السرية لإسرائيل فى سوريا وحقيقة الدعم الأمريكى

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن بعد سقوط النظام السوري بقيادة بشار الأسد بدأت سوريا مرحلة جديدة من تاريخها غير واضحة المعالم، خاصة فى ظل سيطرة التنظيمات المسلحة على زمام الأمور، وهذا يضعنا أمام تساؤلات عدة منها من سيحكم البلاد وهل سيتفهم المجتمع الدولي رغبة الشعب السوري في الحفاظ على أراضيه موحدة أم ستتدخل بعض الأطراف وتدعم طرف على الآخر بهدف تحقيق المصالح الشخصية؟.



المشهد السوري يكشف عن وجود أيادى خفية تدير المشهد من خلف الستار

وأكد جلال فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المشهد السورى يكشف عن وجود أيادي خفية تدير المشهد من خلف الستار لضمان تحقيق مصالحها في البلاد دون مراعاة سيادة الأراضي السورية، فنجد إسرائيل تعمل على قصف مخازن العتاد العسكري السوري في الجنوب والتوغل على طول الحدود السورية فى منطقة الجولان وتسعى لتدمير الأسطول السورى والأسلحة السورية فضلا عن تصريحات نتنياهو بأن الجولان ستضم لإسرائيل واستيلائهم على جبل الشيخ.



المخطط الأمريكى للعمل على تقسيم الأراضى السورية بدعم الأكراد

وواصل حديثه قائلا، الأمر لم يتوقف عند إسرائيل وإنما هناك المخطط الأمريكى للعمل على تقسيم الأراضي السورية ففي الشمال مقر القوات الأمريكية التي لا تزال مستمرة في دعمها لتنظيمي حزب العمال الكردستاني ، ووحدات حماية الشعب، أما "بخصوص السياسة التي ستتبعها واشنطن في سوريا في الوقت الراهن، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أولوية بلاده القصوى بعد سقوط نظام بشار الأسد، هي حماية جنودها في سوريا، مؤكدًا أنها ستظل كذلك"وبالتالى أمريكا تمارس ما فعله الرئيس الأمريكي السابق، بارك أوباما، للتدخل في سوريا عام 2013، عندما هدد النظام السابق بالقصف في حال لم يتم التعاون مع منظمة نزع الأسلحة الخطيرة والكشف عن مخزون النظام من هذه الأسلحة، ليعود سيناريو التهديد من جديد قبل أيام قليلة بعدما نجحت الهيئة في خلع الرئيس السابق ونظامه من مقاليد الحكم.



أمريكا تسعى للضغط لضمان إبقاء قواتها في البلاد

وتابع إلى أن أمريكا تسعى للضغط لضمان إبقاء قواتها في البلاد والاستمرار في تقديم الدعم العسكري اللازم للشمال السوري الواقع تحت سيطرة الكرد، مستغلين في ذلك الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على مستودعات العتاد العسكري السوري وحالة الفوضى التي تعمل الأخيرة على تأجيجها في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.