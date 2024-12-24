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وكيل تعليم البحيرة يجتمع مع مديري المراحل الثانوية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتماع التعليم بدمنهور
اجتماع التعليم بدمنهور

عقد يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعًا مع مديري المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بإدارة بندر دمنهور التعليمية بحضور عماد حجاب مدير ادارة التعليم الثانوى بالمركزية، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها وفقا للجدول المعد اعتبارا من يوم السبت الموافق ١١ يناير حتى الخميس الموافق ١٦ يناير  ٢٠٢٤.

 

سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق وخروجها بالشكل اللائق المشرف

جاء ذلك تنفيذا للقرارات والتعليمات الوزارية بشأنها وفى ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة الاستعداد الجيد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق وخروجها بالشكل اللائق المشرف وتعزيز مستوى العملية التعليمية بمدارس محافظة البحيرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وذلك من خلال التخطيط الدقيق وتوفير كافة الامكانيات وتحقيق اعلى معدلات الجودة بجميع مراحلها

ضمان سرية الامتحانات ومراعاة الدقة فى وضع الاسئلة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، ضرورة اتباع كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحانات ومراعاة الدقة فى وضع الأسئلة ومراعاة المستوى التحصيلي لجميع الطلاب ومواجهة الغش داخل اللجان مع الالتزام بالمنهج الدراسى أثناء وضع الأسئلة بحيث تتوزع الأسئلة على جميع جزيئات ومقررات الفصل الدراسى الأول ووفقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومتدرجة من حيث الصعوبة وأن تكون الأسئلة فى حدود المقرر الدراسى المستهدف وموزعة على نواتج التعلم وأن تكون محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

وشدد على سرية الاسئلة حتى وصولها للطلاب فى اللجان بمدارس البحيرة، وتامين جميع مراحل الاسئلة منذ اختيارها ومرحلة الطباعة والتوزيع على الإدارات التعليمية مع ضرورة الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين من خلال مديرى الادارات التعليمية

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التربية والتعليم المرحلة الثانوية مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية دمنهور إمتحانات الفصل الدراسي الاول الاول والثانى الثانوى
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