منح الاعتماد لوحدة طب أسرة أبيس الرابعة في البحيرة

أكد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم منح الاعتماد لوحدة طب أسرة أبيس الرابعة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، كأول وحدة رعاية أولية معتمدة على مستوى الجمهورية، خارج وحدات المرحلة الأولى، وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR.

العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة

وثمن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة كافة الجهود المبذولة من الجميع من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يتناسب مع طموحات المرضى والمترددين على كافة المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الطبية المختلف، مشيدا بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالبحيرة، منوهًا بأن كل يوم يشهد جديدًا من الأعمال المتميزة التى يقوم بها أبناء البحيرة.

إنشاء المبنى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مشروع مركز طب أسرة أبيس ٤، يُعد من أول الوحدات المستلمة من الوحدات بكفر الدوار، والتي تبلغ 32 وحدة حيث أن مركز كفر الدوار من أكبر المراكز التى تم إنشاء وحدات بها ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى استلام مراكز طبية أخرى، وتم إنشاء المبنى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما يشمل المبنى نظامًا مميكنًا لحجز التذاكر للتيسير على المواطنين، وتم الإنشاء من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحى، وأن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظومة الصحة، وأن منظومة الصحة بالبحيرة فى تقدم مستمر، وتلقى كل الدعم من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

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