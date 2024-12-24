حرب التحرير في مصر القديمة، محاضرة بمكتبة الدلنجات

نظمت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات بمحافظة البحيرة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "حرب التحرير في مصر القديمة"، وذلك بالتعاون مع هيئة آثار البحيرة، والتي حاضرت بها شريهان سعيد شلبي مفتشة آثار مصرية، في إطار الأنشطة التثقيفية التي تقدمها المكتبة.

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أنحاء الجمهورية.

غرس حب الوطنية لدى جيل المستقبل

واستهدفت المحاضرة أبناء مركز الدلنجات لتثقيفهم عن حرب التحرير القديمة التي خاضتها جيوش مصر بعد أن تعرضت لهجوم من جيش عدائي للبلاد وهم الهكسوس وتم النجاح في تحرير مصر القديمة، حيث تساعد الندوة علي غرس حب الوطنية لدى جيل المستقبل وعدم الاستسلام لأي هجوم معادي هدفه تدمير البلاد.

استقبال ٢٠ طالبًا من معهد الدلنجات الابتدائي

كما استقبلت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات، ٢٠ طالبًا من معهد الدلنجات الابتدائي حيث تم مشاركتهن بمكتبة الشباب بالإطلاع على الكتب وقصص وحكايات مما يزيد من وعيهن الثقافي والتربوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.