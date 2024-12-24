الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

حرب التحرير في مصر القديمة، محاضرة بمكتبة الدلنجات

أنشطة بمكتبة الدلنجات
أنشطة بمكتبة الدلنجات

نظمت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات بمحافظة البحيرة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "حرب التحرير في مصر القديمة"، وذلك بالتعاون مع هيئة آثار البحيرة، والتي حاضرت بها شريهان سعيد شلبي مفتشة آثار مصرية، في إطار الأنشطة التثقيفية التي تقدمها المكتبة. 

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وضمن المبادرة الرئاسية "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أنحاء الجمهورية.

 

غرس حب الوطنية لدى جيل المستقبل

واستهدفت المحاضرة أبناء مركز الدلنجات لتثقيفهم عن حرب التحرير  القديمة التي خاضتها جيوش مصر بعد أن تعرضت لهجوم من جيش عدائي للبلاد وهم الهكسوس وتم النجاح في تحرير مصر القديمة، حيث تساعد الندوة علي غرس حب الوطنية لدى جيل المستقبل وعدم الاستسلام لأي هجوم معادي هدفه تدمير البلاد.

استقبال ٢٠ طالبًا من معهد الدلنجات الابتدائي

كما استقبلت مكتبة مصر العامة فرع الدلنجات، ٢٠ طالبًا من معهد الدلنجات الابتدائي حيث تم مشاركتهن بمكتبة الشباب بالإطلاع على الكتب وقصص وحكايات مما يزيد من وعيهن الثقافي والتربوي.

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الدلنجات مكتبة مصر العامة مصر آثار البحيرة حرب مصر القديمة
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