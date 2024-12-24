الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع حي أول ويستمع لمقترحات وشكاوى المواطنين حول الخدمات (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، شوارع " سعد زغلول، الثلاثيني، مصر، السلطان حسين" بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية. 

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متابعة مستوى النظافة 

وتابع محافظ الإسماعيلية خلال جولته مستوى النظافة العامة بالشوارع، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، مستوى الإنارة العامة، وتطوير وتجميل كافة الشوارع والحفاظ على الطراز المعماري المميز لمحافظة الإسماعيلية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الاستماع إلى شكاوى المواطنين 

وحرص "أكرم" على لقاء عدد كبير من مواطني الإسماعيلية، مستمعًا لطلباتهم وشكواهم واقتراحاتهم بشأن كافة الخدمات المقدمة لهم من الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توفير كافة الخدمات للمواطنين 

وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، مطالبًا المواطنين بالتكاتف مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والعمل كفريق واحد للحفاظ على الطابع المميز لعروس القناة.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

 

 

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