محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب، وذلك بحضور المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.

المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب

وتم إعداد المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب عن طريق مكتب استشاري، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، والإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

محافظ الإسماعيلية خلال اعتماد المخطط،فيتو

تفاصيل التنمية العمرانية

ويتضمن المخطط الخاص بمدينة القنطرة غرب تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة القنطرة غرب.

الهدف من اعتماد المخطط

وقال محافظ الإسماعيلية، إن هذه الخطوة "تأتي تهدف لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة القنطرة غرب، والتي تم إقرارها مسبقًا بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية وضمان دقة خطوط التنظيم، والتنمية العمرانية بالمدينة".

ويأتي المخطط التفصيلي لمدينة القنطرة غرب، استمرارًا لجهود محافظة الإسماعيلية لدعم التنمية بمدن المحافظة والتطوير العمراني لمدينة القنطرة غرب.



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