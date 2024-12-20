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مجلس اتحاد الكرة يدرس تقليص عدد المنتخبات الوطنية

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة يدرس تقليص عدد المنتخبات الوطنية في مرحلة الشباب والناشئين.

أضاف المصدر، أن هناك أصواتا داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، ترى أن هناك منتخبات تم تشكيلها بشكل مبكر رغم أن أول ارتباط رسمي لها سيكون في عام 2026، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ثقيلا على خزينة الجبلاية مثل منتخبي مواليد 2010 و2009.

دمج منتخبي 2009 و2010

وبحسب المصدر، فإن هناك أصواتا داخل مجلس الجبلاية، اقترحت دمج بعض المنتخبات، كأن يتم دمج منتخبي مواليد 2009 مع 2010 خاصة أن المنتخبين في طور التكوين.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

ومن المقرر، أن يحسم مجلس الجبلاية هذا الملف خلال اجتماعه المقرر انعقاده غدا السبت بمقر الاتحاد بمشروع الهدف.

وعلى صعيد آخر،  كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن علاء نبيل المدير الفني بالجبلاية، سيعقد جلسة مع الجهازين الفنيين لـمنتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ومنتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، الأسبوع المقبل بمقر اتحاد الكرة. 

مناقشة خطط إعداد الشباب والناشئين

وبحسب المصدر، فإن علاء نبيل سيناقش مع ميكالي وأحمد الكاس خطط كل منهما لتجهيز منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم إفريقيا في النصف الأول من العام المقبل 2025، والمؤهلتين لكأس العالم للشباب والناشئين في نفس العام.

وعلمت فيتو أن علاء نبيل، يخطر المديرين الفنيين لمنتخبي الشباب والناشئين، أن مجلس الجبلاية لن يدخر أي جهد من أجل دعمهما وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهما على تحقيق نتائج جيدة والمنافسة على لقب البطولتين.

 

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