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رياضة

تطورات جديدة في ملف تحديث تقنية الـVAR في اتحاد الكرة

تقنية حكم الفيديو
تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، فيتو

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن خطة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، في تطوير تقنية حكم الفيديو الـVAR بعد أن شكى مسئولي لجنة الحكام في الموسمين الماضيين، من قدم أجهزة الفار التي يعتمد عليها مجلس إدارة اتحاد الكرة منذ التعاقد مع الشركة الإسبانية لتطبيق التقنية في الدوري المصري 

هاني أبو ريدة يجتمع مع الشركة الاسبانية

وعلمت فيتو أن هاني أبو ريدة كلف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، بإعداد ملف كامل عن سلبيات تقنية الفيديو خلال الفترة الماضية، والمديونية المستحقة لشركة الـVAR.

جلسة من الشركة الأسبانية لتطوير تقنية حكم الفيديو

أبو ريدة طلب من المدير التنفيذي إبلاغ الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الـVAR برغبة رئيس اتحاد الكرة في عقد جلسة مع مسئولي الشركة، من أجل مناقشة آلية تحديث تقنية حكم الفيديو المستخدمة في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة 

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، فيتو
وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، فيتو

وقرر أبو ريدة إرجاء موعد الجلسة مع مسئولي الشركة الاسبانية صاحبة تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، لحين إتمام التعاقد مع الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، حتى يقوم بالتنسيق مع شركة الـVAR حول استقدام أحدث أجهزة التقنية المستخدمة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

موعد بدء مهمة خبير التحكيم الأجنبي

وبحسب المصدر، فقد كولينا استقر على اسم خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى مهمة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم إتمام التعاقد معه قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يبدأ مهام عمله كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة بدءا من يناير المقبل.

ويعد السويسري ماسيمو بوساكا من أبرز الأسماء المرشحة لتولي ملف تطوير التحكيم في مصر، لكن تبقى مهام منصبه كمدير لإدارة الحكام بالفيفا، عائقًا أمام التعاقد معه، لا سيما أن مجلس أبو ريدة يرغب في استقدام خبير حكام متفرغ لإدارة شؤون لجنة الحكام 

لجنة الحكام مؤقتة برئاسة وجيه أحمد

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في أول اجتماعاته قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي، وتضم كلًا من الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر، مع تعيين الكابتن چيمس حنا مديرًا ماليًّا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل. 

 

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